İzmir’de Corona Önlemleri Altında Nükhet Duru Konseri

Kültür ve sanat hayatının zenginliğiyle bilinen İzmir, Corona salgını nedeniyle uzun bir süredir bu tür etkinliklere hasretti. Hasret, İzmir Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen Nükhet duru konseriyle bitti. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konser, salgına karşı alınan önlemler altında gerçekleşti.

Ücretsiz konser için beş bin kişilik kapasitesi olan Açıkhava Tiyatrosu’nda bin kişilik kontenjan ayrıldı. Konseri izleyecek şanslı kişiler ise, internet üzerinden ilk başvuru yapanlar oldu. Kayıtlarını tamamlayan İzmirliler'e QR kodu gönderildi. Konsere girişte bu kodlar okutuldu.

Yeni normale uygun konser

Girişte izleyicilerin ellerine dezenfektan sıkıldı, herkesin ateşi temassız ateş ölçerlerle tek tek ölçüldü. Maskesiz gelenlerin kabul edilmeyeceği daha önceden duyulmuştu. Bu nedenle herkes maskeliydi. Açıkhava Tiyatrosu’ndaki oturma düzeni de fiziksel mesafeyi koruyacak biçimde düzenlenmişti.

Nükhet Duru’ya konserde Şef Uğur Sayınbatur yönetiminde İzmir Festival Orkestrası eşlik etti. Ünlü sanatçı, sadece söylediği şarkılarla değil, yaptığı esprilerle de izleyicilerin kalbini bir kez daha fethetti. “Ben yine sana vurgunum”, “Yasaksa yasak”, “Melankoli”, “Anılar” gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Nükhet Duru, İzmirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.