İzmir’de Corona Önlemleri Altında Nükhet Duru Konseri

Kültür ve sanat hayatının zenginliğiyle bilinen İzmir, Corona salgını nedeniyle uzun bir süredir bu tür etkinliklere hasretti. Hasret, İzmir Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen Nükhet duru konseriyle bitti. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konser, salgına karşı alınan önlemler altında gerçekleşti.
Ücretsiz konser için beş bin kişilik kapasitesi olan Açıkhava Tiyatrosu’nda bin kişilik kontenjan ayrıldı. Konseri izleyecek şanslı kişiler ise, internet üzerinden ilk başvuru yapanlar oldu. Kayıtlarını tamamlayan İzmirliler'e QR kodu gönderildi. Konsere girişte bu kodlar okutuldu.
Yeni normale uygun konser
Girişte izleyicilerin ellerine dezenfektan sıkıldı, herkesin ateşi temassız ateş ölçerlerle tek tek ölçüldü. Maskesiz gelenlerin kabul edilmeyeceği daha önceden duyulmuştu. Bu nedenle herkes maskeliydi. Açıkhava Tiyatrosu’ndaki oturma düzeni de fiziksel mesafeyi koruyacak biçimde düzenlenmişti.
Nükhet Duru’ya konserde Şef Uğur Sayınbatur yönetiminde İzmir Festival Orkestrası eşlik etti. Ünlü sanatçı, sadece söylediği şarkılarla değil, yaptığı esprilerle de izleyicilerin kalbini bir kez daha fethetti. “Ben yine sana vurgunum”, “Yasaksa yasak”, “Melankoli”, “Anılar” gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Nükhet Duru, İzmirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.
“Bizim için çok büyük bir değişiklik oldu”
Konser sonrasında VOA Türkçe’ye konuşan ev hanımı Şengül Erdin, gerekli bütün önlemleri aldığı için konsere gelmekten korkmadığını söyledi: Erdin, “Elimi, yüzümü yıkadım. Maskemi taktım. Çok güzeldi, çok eğlendim. Uzun bir aradan sonra evden çıktım. Bulaşık, çamaşır, yemek derken böyle bir konsere gelmek bizim için çok büyük bir değişiklik oldu. Nükhet Duru’yu da çok beğendim. İlk defa gördüm. Allah canlı olarak seyretmeyi nasip etti. Çok güzel bir kadın. Çok güzel bir sesi var” dedi.
“İlaç gibi geldi”
Kamu çalışanı Tansu Akarsu da gereken tedbirleri alarak konseri izlediğini belirterek şunları söyledi: “Maskemiz, dezenfektanımız, kolonyamız vardı. Sosyal mesafeye uyduk. Çok güzeldi, çok eğlendik. Ben Ege Üniversitesi Konservatuar mezunuyum. Nükhet Hanım, sesini çok sevdiğim sanatçılardan biri. Bu pandemi döneminde Nükhet Hanım’ın konserine gelmek gerçekten ilaç gibi geldi bize”.
“Burada olmak bizi çok mutlu etti”
Bir alışveriş merkezinde kurumsal iletişimci olarak çalışan Esra Tungut da konserin verildiği Açıkhava Tiyatrosu’na zaten çok az kişinin alındığını söyleyerek, “Maskelerimizle oturduk. Oyüzden bir sıkıntı yaşamadık. Gayet keyifliydi. Bize biraz moral oldu. Biz eşimle zaten aktif olarak böyle Açıkhava konserlerine, tiyatrolara giderdik. Salgın nedeniyle çok uzak kaldık. Özlemişiz, o yüzden şimdi burada olmak bizi çok mutlu etti. Nükhet Duru’yu da seviyoruz” diye konuştu.