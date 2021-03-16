İzmir’de Corona Vakalarında Korkutan Artış

Türkiye, 1 Mart’tan bu yana illerdeki risk durumuna bağlı olarak kademeli normalleşme sürecine geçti. Ancak bu yeni normalleşme süreci Corona virüsü vakalarında da artışı beraberinde getirdi.

Sağlık Bakanlığı, 6-12 Mart tarihleri arasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 100 bin kişi başına 458,53 ile Samsun en çok vaka görülen il oldu. Üç büyük şehirde de salgının yayılımında artış var. Sağlık Bakanlığı il bazında vaka sayılarını ilk kez 16 Şubat’ta açıklamıştı. Aradan geçen dört haftada, İstanbul’da vaka sayısı, 100 bin kişide 60,19’dan 178,25’e; Ankara’da 35,49’dan 68,53; İzmir’de ise 44,39’dan 78,57’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayılarının yanı sıra iki haftada bir illerin risk durumlarını “düşük riskli”den “çok yüksek riskli”ye harita üzerinde paylaşacağını açıklamıştı. İlk harita 1 Mart’ta paylaşıldı. Dün güncellenmesi beklenen harita henüz yeni haliyle yayınlanmadı.

İzmir, turuncudan kırmızıya dönebilir

Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller “düşük”, 11-35 arası ise “orta riskli” sayılıyor. Yüzbinde 36-100 arası vaka bulunan iller “yüksek”, 100'ün üzerinde vakası olan iller ise çok “yüksek” riskli kategorisinde bulunuyor. Son açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul “yüksek riskli” kategorisinden “çok yüksek” riskli kategorisine çıktı. Ankara “orta riskli” kategorisinden “yüksek riskli” kategoriye yükseldi. İzmir ise “yüksek riskli” kategoride kaldı. Ancak vaka sayılarındaki artış İzmir için de alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Vakalardaki artış hızı aynı şekilde devam ederse İzmir de birkaç hafta içinde “çok yüksek riskli” iller arasında yer alabilir.