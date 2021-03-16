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İzmir’de Corona Vakalarında Korkutan Artış

16.03.2021 18:55 | Son Güncelleme:
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İzmir’de Corona Vakalarında Korkutan Artış

Vakalardaki artış hızı aynı şekilde devam ederse İzmir de birkaç hafta içinde “çok yüksek riskli” iller arasında yer alabilir

Türkiye, 1 Mart’tan bu yana illerdeki risk durumuna bağlı olarak kademeli normalleşme sürecine geçti. Ancak bu yeni normalleşme süreci Corona virüsü vakalarında da artışı beraberinde getirdi.

Sağlık Bakanlığı, 6-12 Mart tarihleri arasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 100 bin kişi başına 458,53 ile Samsun en çok vaka görülen il oldu. Üç büyük şehirde de salgının yayılımında artış var. Sağlık Bakanlığı il bazında vaka sayılarını ilk kez 16 Şubat’ta açıklamıştı. Aradan geçen dört haftada, İstanbul’da vaka sayısı, 100 bin kişide 60,19’dan 178,25’e; Ankara’da 35,49’dan 68,53; İzmir’de ise 44,39’dan 78,57’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayılarının yanı sıra iki haftada bir illerin risk durumlarını “düşük riskli”den “çok yüksek riskli”ye harita üzerinde paylaşacağını açıklamıştı. İlk harita 1 Mart’ta paylaşıldı. Dün güncellenmesi beklenen harita henüz yeni haliyle yayınlanmadı.

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Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller “düşük”, 11-35 arası ise “orta riskli” sayılıyor. Yüzbinde 36-100 arası vaka bulunan iller “yüksek”, 100'ün üzerinde vakası olan iller ise çok “yüksek” riskli kategorisinde bulunuyor. Son açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul “yüksek riskli” kategorisinden “çok yüksek” riskli kategorisine çıktı. Ankara “orta riskli” kategorisinden “yüksek riskli” kategoriye yükseldi. İzmir ise “yüksek riskli” kategoride kaldı. Ancak vaka sayılarındaki artış İzmir için de alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Vakalardaki artış hızı aynı şekilde devam ederse İzmir de birkaç hafta içinde “çok yüksek riskli” iller arasında yer alabilir.

Normalleşme sürecine bağlı olarak ise İzmir’de sokaklarda ve işletmelerde yoğunluk artmış durumda. İzmirliler’in vakit geçirmeyi çok sevdiği Kordon’daki çimlerde toplanan kalabalık, salgın öncesi günleri aratmıyor. Özellikle sokağa çıkma yasağının kalktığı Cumartesi günleri şehrin birçok yerinde yoğun kalabalıklar gözleniyor.

İzmir Valisi Köşger’den uyarı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger bu yoğunluğa karşı vatandaşları uyarmıştı. İzmirliler’in virüs yokmuş gibi davrandığı söyleyen Köşger, “Oranlar iç açıcı değil. Kapanmak işten bile değil” ifadelerini kullanmıştı. Vali, normalleşmenin başladığı günlerden itibaren kentte vaka sayılarının yüzde 50 arttığını, kurallara uyulmazsa İzmir’in “çok yüksek riskli” iller kategorisine girebileceğini de belirtmişti. Vaka sayılarındaki artışın hastanelere yansımadığının ise altını çizen Köşger, vatandaşların rehavete kapılmamasını, halen İzmir’de günde 7-8 kişinin Corona’ya bağlı olarak hayatını kaybettiğini söylemişti.

VOA Türkçe’ye konuşan Gül Cançeken bu tablonun sorumlusunun duyarsız insanlar olduğunu söyledi: “İnsanlara bakıyoruz hiç Corona yokmuş gibi davranıyorlar. Yani mesela ben bugün dışarı çıkıyorsam 15 gün çıkmamam gerekir. Ama herkes, her gün dışarı çıkıyor. Çıkınca da doğal olarak artışlara sebebiyet veriyoruz.” Önlemlerin artırılması gerektiğini savunan Cançeken, “İnsanlar haftasonları ekmek bahanesiyle çıkıp geziyor. Duyarsız insanlara cezalar artırılmalı” dedi.

Esnafta yeniden kapanma endişesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vakalardaki artışın hastanelere yansımadığını belirterek şimdilik yeni kapama tedbirleri alınmayacağını söyledi. Ancak yeniden kapanma ihtimali özellikle restoran ve kafe işletmecilerini endişelendiriyor. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan dönerci Selim Altıntaş, “Böyle bir kısıtlama gelirse küçük esnafın hali bu sefer harap olacak. Zaten işlerimiz yavaş. Dükkan temelli kapanacak” diye konuştu. Altıntaş, insanların maske takmadan kalabalık ortamlarda gezdiğini söyleyerek, özellikle toplu ulaşımdaki kalabalıklara dikkat çekti: “Otobüsler, metrolar dolu. İnsanlar iç içe. Restoranlara geldi mi yüzde 50 diyorlar. Yüzde 50 bile dolmuyor içerisi artık. Ancak yüzde 10, yüzde 20 doldurabiliyoruz. İnsanlar artık içeri girmek istemiyorlar.”

İzmir’de yapılan aşı sayısı 800 bini geçti

Vaka sayılarındaki artışa paralel olarak yeni önlemler alınıyor, denetimler artırılıyor. İzmir’de İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karara göre, yeme içme yerleri, mahalle semt pazarları, toplu ulaşım araçları, berber, kuaför, nikah, düğün salonları, kahvehane, kıraathane gibi kalabalığın olduğu mekanlara girişte de HES kodu kontrollerinin yapılması artık zorunlu. Vali Köşger de geçen hafta sonu kentte 14 bin kişinin denetlemelerde bulunmak için sahada olacağını açıklamıştı. Valiliğin 13 Mart’ta kamuoyuyla paylaştığı bilgiye göre, İzmir’de toplamda 1 milyon 489 bin lira para cezası kesildi.

Sağlık Bakanlığı’nın anlık olarak paylaştığı aşı tablosuna göre, İzmir’de yapılan aşı sayısı 800 bini geçti. 260 bini aşkın kişiye aşının her iki dozu da yapılmış durumda. Yaklaşık 540 bin kişiye de birinci doz aşıları yapıldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı aşılama oranlarının henüz toplumsal bağışıklığı elde etmekten uzak olduğunu belirterek, “Pandemideki kontrollü açılım yeniden gözden geçirilmeli, vaka artışları dikkate alınarak İzmir ve Türkiye’de yeni birtakım düzenlemelere geçilmeli” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de daha önce yaptığı çağrıyı tekrarlayarak vatandaşlardan gönüllü karantina uygulamalarını istedi.

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