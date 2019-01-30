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İzmir’de Cumhur İttifakı zirvesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

İzmir’de Cumhur İttifakı yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk kez bir araya gelirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, “Çalışma taktikleri, seçim kampanyamızla, projelerle ilgili, çalışmalarımızın yoğunluğu ile ilgili bazı il teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın bir sunumları oldu.

İzmir’de Cumhur İttifakı yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk kez bir araya gelirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, “Çalışma taktikleri, seçim kampanyamızla, projelerle ilgili, çalışmalarımızın yoğunluğu ile ilgili bazı il teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın bir sunumları oldu. Özellikle bugün tanışma ve bismillah deme toplantısıydı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’nin merakla beklenen İzmir adaylarının geçtiğimiz Cumartesi günü açıklanmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkan adayları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya 30 ilçeden AK Parti ve MHP’nin ilçe belediye başkan adayları ve yürütme kurulu üyeleri katıldı.
AK Parti İzmir İl Başkanlığında gerçekleşen ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda yerel seçimlerin yol haritası masaya yatırıldı.

“MHP ile müthiş ahenk yakaladık”
Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, “Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıkladığımız ilçe belediye başkan adaylarımız, kamuoyunda büyük memnuniyet oluşturdu. Adaylarımıza, bizim beklentimizin de üzerinde bir teveccüh var. Bunun seçime kadar artarak devam edeceğinden şüphem yok. MHP ile de çok önemli bir ahenk yakaladık. Cumhur İttifakı olarak seçim sürecinde yükü, hep birlikte omuzlayacağız. MHP ile sürekli istişare halinde olacağız. Aramızda hiçbir ayrım yok. Tüm adaylar bizim adayımızdır, Cumhur İttifakı’nın adayıdır. Aramızdaki uyumu bozacak en ufak olumsuzluğa yer vermeyeceğiz. İlçe teşkilatlarımızda herkes, kendisi adaymış gibi çalışacak. Bu süreçte en ufak kırgınlık olmayacak. İzmir genelinde bir söylem birliği de oluşturulacağız. MHP ile birliktelik İzmir için tarihi önem taşıyor. MHP ile omuz omuza vererek, İzmir’in makus talihini yeneceğiz. İl Başkanlığı olarak ilçelerimizin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerine ilişkin uzun süredir çalışma halindeyiz. Bunları rapor halinde tüm belediye başkan adaylarımıza da ilettik. Sahaya indiğimizde vatandaş, adayların tüm sorunlarına hakim olduğunu görecek. Tüm ilçelerimizi kucaklayacağız” diye konuştu.

“Bismillah deme toplantısıydı”
İttifakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise toplantının içeriği ile ilgili, “Çalışma taktikleri, seçim kampanyamızla, projelerle ilgili, çalışmalarımızın yoğunluğu ile ilgili bazı il teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın bir sunumları oldu. Özellikle bugün tanışma ve bismillah deme toplantısıydı. Değerli il başkanlarımıza, arkadaşlarımızı cesaretlendiren yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
MHP İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir İl Başkanlığı olarak süreci Nihat Zeybekci’nin yürütmesi noktasında yetkiyi verdiklerini kaydederek, “Cumhur İttifakı sıklaşarak devam ediyor. Güzel bir görüş alışverişinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın önerilerini aldık. Süreci birlikte yöneteceğiz. Hatta Büyükşehir Belediye Başkan adayımız süreci kendisi yönetecek. Biz bu yetkiyi il başkanlığı olarak kendisine verdik” şeklinde konuştu.

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