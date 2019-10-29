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İzmir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 23:14 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Kutlamalar her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce İzmirli, ellerinde meşalelerle Kordon boyunda yürüyüş yaptı.
Cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümü, yurdun dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de büyük bir coşkuyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen program kapsamında İzmirliler, Pasaport İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na 350 metre uzunluğunda Türk Bayrağı'nı taşıyarak yürüdü. Kırmızı kıyafetleri ve 'Atatürk' imzalı aksesuarlarıyla ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla yürüyüşe katılan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.
Genç- yaşlı binlerce İzmirlinin katıldığı kutlamalara, kimisi bebek arabasıyla, kimisi ise sırtına aldığı çocuğuyla bu coşkuya ortak oldu. Binlerce İzmirli ellerinde meşalelerle Kordon boyunda yürüdü. Meşale ve bayraklarla gerçekleştirilen fener alayına ise İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu marşlarla eşlik etti. Kutlamalar, Gündoğdu Meydanı'nda yapılan Leman Sam ve Yeni Türkü konseriyle devam etti.

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