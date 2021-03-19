İzmir’de damat dehşeti: Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı

İzmir’in Bayındır ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen şahıs, eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü. Sesleri duyarak dışarı çıkan komşuyu da silahla vurarak ağır yaralayan cani damat, suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Hacı İbrahim Karaselvi Sokak’ta bulunan ikamette meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesi Serpil Palalı’nın evine gelen boşanma aşamasındaki damat Hüsnü T., kayınvalidesi Serpil Palalı ve eşi Serap T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Hüsnü T., kayınvalidesine ve eşine silahla ateş etti. Anne kız kanlar içerisinde yere yıkılırken, cani damat evin dışına çıktı.

Sesleri duyup sokağa çıkan komşuyu da vurdu

Silah seslerini duyarak evinden çıkıp sesin olduğu bölgeye doğru ilerleyen ve Serpil Palalı’nın komşusu olduğu öğrenilen Hamza Kuzucuk da, damat Hüsnü T.’nin kendisine silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.