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İzmir'de darp edilen Şevket Çoruh olayla ilgili görüntü paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

İzmir'de meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğrayan oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından olayla ilgili bir video paylaştı.

İzmir'de meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğrayan oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından olayla ilgili bir video paylaştı. Ünlü oyuncunun Bunlar olurken biz karakoldaydık notuyla paylaştığı görüntülerde Çoruh'a saldıran kişilerden birinin park levhasını köpeğe fırlatarak vurduğu da görülüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncularından olan Şevket Çoruh, İzmir'in Narlıdere ilçesinde, oyuncu arkadaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte 'Bir Baba Hamlet' oyununu sahneledi. Oyundan sonra otele geçmeden önce Akkoyunlu ile Alsancak Pasaport semtindeki restorana uğrayan Şevket Çoruh, bu sırada cadde üzerindeki sokak hayvanlarına çarpacak şekilde araç kullanan sürücüyü sözlü uyardı. Bu duruma tepki gösteren sürücü ve arkadaşları, Çoruh ile olaya müdahale etmeye çalışan Murat Akkoyunlu'ya saldırdı. Olay iki oyuncunun sığındığı restoran içinde de devam etti. Çevredekilerin müdahalesi ve polisin gelmesiyle, grup bölgeden ayrıldı. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ise polislerle birlikte Kantar Polis Merkezi'ne gidip, şikayetçi oldu. Polisin araştırmalarından sonra kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler de iki oyuncunun kendilerine saldırdığını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Kavgaya karışan diğer kişilerin de arandığı belirtildi. Savcının, her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya dair belgelerin, elden kendisine ulaştırılmasını istediği öğrenildi.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Öte yandan ünlü oyuncu Çoruh, sosyal medya hesabından olayın yaşandığı geceye ait görüntüleri paylaştı. Karakolda ifade verdiği sırada yaşananları Bunlar olurken biz karakoldaydık notuyla paylaşan Çoruh'a saldıran grubun oldukça sinirli olduğu ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldıkları görülürken bir kişi olay yerinden kollarından tutulup, taksiye bindirilerek uzaklaştırılmaya çalışıldığı görüldü. Bir kişinin de yolun kenarındaki park levhasını sokak köpeğinin üzerine fırlatarak ona vurması da görüntülere yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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