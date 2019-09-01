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İzmir'de de balık avı sezonu açıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

İZMİR'de su ürünleri av sezonunun açılışı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener tarafından İzmir Balık Hali'nde gerçekleştirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de su ürünleri av sezonunun açılışı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener tarafından İzmir Balık Hali'nde gerçekleştirildi.

İzmir'de, 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de son bulmasıyla yeni av sezonu, Balık Hali'nde düzenlenen törenle açıldı. Etkinliğe, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve çok sayıda balıkçı katıldı. Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balıkçılar için önemli olan Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliğin teknik düzeyde tamamlandığı, milletvekillerinin meclisin açılmasıyla teklifi parlamentoya sunacakları yönündeki açıklamasını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Denizciliğin ve avcılığın daha sürdürülebilir daha iyi yapılabilir hale gelmesi için günümüzün koşullarına uyarlanmasını notlarımın başına koymuştum. Ama dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız bu güzel müjdeyi, İstanbul’da sezonun açılış konuşmasında balıkçılar ile paylaştı. Kanun değişikliğinin teklif olarak hazır olduğunu ve meclis açılır açılmaz parlamentoya sunulacağını söyledi. Ben de bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza hem de Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Denizi ve balık avlamayı ne kadar sevdiğimi bilmeyen kalmadı diye düşünüyorum. Bu denizler hepimize büyük bir hazine veriyor. Bizlere ve sizlere düşen de bu hazineyi gelecek nesillere de aktarmak. Allah hepinize bol kazançlar versin."

Milletvekilleri ve Özgener, balık halindeki tezgahları gezerek balıkçılara 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

'BOL VE BEREKETLİ BİR SEZON BEKLİYORUZ'

Yeni sezon nedeniyle balık haline gelen vatandaşlar, mezatlara katılarak taze balıklardan almak için birbirleri ile yarıştı. Vatandaşların pazarlık anlarında renkli görüntüler oluştu. Öte yandan, bol ve bereketli bir sezon beklediklerini ifade eden İsmail Sayılır, "Geçen sene güzel bir sezon geçirdik, bu sene beklentimiz çok yüksek ama durum şunu gösteriyor, bugün hiç balıkçılık olmadı. Normalde sezonun ilk günlerinde çok güzel balıkçılık olurdu, bu seneden beklentimiz çok güzel, güzel de geçeceğini umuyoruz" dedi.

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