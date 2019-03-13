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İzmir'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 09:06 | Son Güncelleme

İZMİR'de DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulundukları belirtilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı.

İZMİR'de DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulundukları belirtilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgüte eleman kazandırmak amacıyla faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve örgüt paralelinde faaliyet gösteren bir dernekte (Vasat Kitabevi Derneği) yapılan aramalarda, hakkında toplatma kararı olan çok sayıda yayın, terör örgütünün bayrağı ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerden görüntü

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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