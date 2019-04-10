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İzmir'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 10:10 | Son Güncelleme

Operasyonda Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ile Bergama ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ adına kentte faaliyet gösteren ve Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 9'u Suriye uyruklu 1'i Gürcistan uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir ruhsatsız tabanca, örgütü simgeleyen bez parçası, çok sayıda örgütsel doküman, bir miktar para ele geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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