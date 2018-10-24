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İzmir’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

İZMİR’de polisin düzenlediği operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibat halinde oldukları tespit edilen 5 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

İzmir’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de polisin düzenlediği operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibat halinde oldukları tespit edilen 5 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün çatışma bölgeleriyle irtibat halinde oldukları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait 2 bayrak, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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