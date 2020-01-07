İzmir'de DEAŞ operasyonu 7 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 5'i Suriyeli, 2'si Türk 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Tire ilçesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgütle irtibatta olan ve çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 5'i Suriyeli, 2'si de Türk olan 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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