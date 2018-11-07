HABER

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

İZMİR’de, DEAŞ terör örgütüne finansal kaynak sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden öpropagandasını yaptıkları gerekçesiyle 4’ü Türk vatandaşı, 5'i Suriyeli toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, DEAŞ terör örgütüne finansal kaynak sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden öpropagandasını yaptıkları gerekçesiyle 4’ü Türk vatandaşı, 5'i Suriyeli toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik, şehir merkezinin yanı sıra Menemen, Aliağa ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Ortadoğu’daki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları, DEAŞ terör örgütüne İzmir’de finans kaynakları sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları belirtilen 4’ü Türk, 5’i Suriye uyruklu 9 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüte gönderileceği değerlendirilen yüklü miktarda para, örgüte ait sözde bayraklar ve çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltıİzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
13 yıl hapis cezasıyla aranırken jandarma tarafından yakalandı13 yıl hapis cezasıyla aranırken jandarma tarafından yakalandı
Öğretmen, 'hain' diyerek panodaki Atatürk fotoğrafını indirtti iddiasıÖğretmen, 'hain' diyerek panodaki Atatürk fotoğrafını indirtti iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

4413 yılından gelen zaman yolcusu: İnsan ırkı yok oluyor

4413 yılından gelen zaman yolcusu: İnsan ırkı yok oluyor

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.