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İzmir'de DEAŞ operasyonunda 9 Suriyeliye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

 İZMİR'de DAEŞ ile bağlantısı olan ve talimatları doğrultusunda hareket ettikleri saptanan 9 Suriyeli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ operasyonunda 9 Suriyeliye gözaltı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de DAEŞ ile bağlantısı olan ve talimatları doğrultusunda hareket ettikleri saptanan 9 Suriyeli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Türkiye'nin farklı illerinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonrasında İzmir'de yaşayan 9 Suriyelinin isimleri belirlendi. İzmir'de adreslere yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve kendilerine gönderilen talimatlar doğrultusunda faaliyet yürüttükleri ifade edildi. Ayrıca şüphelilerin evlerindeki aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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İzmir'de DEAŞ operasyonunda 9 Suriyeliye gözaltı

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