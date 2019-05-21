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İzmir'de DEAŞ sanıklarının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:44 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ üyesi ve Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 22 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tutuklu 11 sanığın tahliye talebi reddedildi

İZMİR (AA) - Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen ve haklarında "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla dava açılan 22 kişinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu 11 sanık ile tutuksuz sanık suça sürüklenen çocuk A.A. ve sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların kullandığı pasaportların sahte olup olmadığına ilişkin tespit için İnterpol Daire Başkanlığına yazılan yazılara bazı ülkelerin cevap vermediğinden dosyaya ilişkin kararın verilmeyeceğini açıkladı.

İddia makamı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, 11 tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ve tutukluluk hallerinin devamını isterken, tutuksuz yargılanan 10 sanık ile A.A'nın aynı suçtan beraatine karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanıklar, DEAŞ ile bir bağlantıları bulunmadığını ve suçsuz olduklarını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 11'i kadın 22 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki yöneticilerinin talimatı ve İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği öne sürülmüştü.

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