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İzmir’de DEAŞ şüphelisi 8 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 08:53 | Son Güncelleme

İzmir ve Aliağa ilçesinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterip eleman kazandırdıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İzmir merkez ve Aliağa ilçesinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet göstererek örgüte eleman kazandırdıkları belirlenen şahısların tespiti sonrası İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından operasyon yapıldı.

İzmir ve Aliağa ilçesinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterip eleman kazandırdıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir merkez ve Aliağa ilçesinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet göstererek örgüte eleman kazandırdıkları belirlenen şahısların tespiti sonrası İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından operasyon yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı üzerine İzmir ve Aliağa ilçesinde yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve örgüt paralelinde faaliyet gösteren Vasat Kitabevi Derneğinde yapılan aramalarda hakkında toplatma kararı olan çok sayıda yayın, terör örgütünün bayrağı ve dijital materyal ele geçirildi.

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