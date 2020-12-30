HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı

İzmir’de DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı

30.12.2020 22:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ve Ulucak Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Kuyucak Mahallesi’nde, terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yılbaşı öncesi uygulama gerçekleştirdi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ve Ulucak Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Kuyucak Mahallesi’nde, terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yılbaşı öncesi uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleşen uygulamada DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu Ömer El Ali, cumhuriyet savcısının talimatıyla ekipler tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Ömer El Ali’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenlerYılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Selçuk Tepeli'den sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi

Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! 'Korona' yazılı kostümle sokak sokak gezdi

Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! Sokak sokak gezdi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! İşte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler

Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.