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İzmir’de dehşet anları: Karı-kocanın iş yerine böyle saldırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, ev yemekleri yapan bir işletmeye, aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri sopa ve taşlarla saldırdı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, ev yemekleri yapan bir işletmeye, aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri sopa ve taşlarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü Gaziemir ilçesi 9 Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ev yemekleri yapan bir iş yeri, yakınlarında aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri tarafından basıldı. İş yerinin basılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Saldırgan grup taş, sopa ve işletmenin önündeki sandalyelerle iş yerine saldırdı. Bu saldırı sırasında karı-koca olan işletme sahipleri Sedat Azar (54) ve eşi Cevriye Azar (46) yaralandı. Parmağında kırık ve çatlak, kolunda ise incinme meydana gelen Cevriye Azar hastaneden darp raporu aldı.
Polis, daha sonra saldırıya uğrayan işletme sahiplerinin şikayetleri üzerine kameraları incelemeye aldı ve saldırganları karakola götürdü. Karakolda ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Dehşet anları kamerada: Ellerine ne geçtiyse attılar
Öte yandan, saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganların eline ne geçtiyse fırlattığı görülüyor. Daha sonra ise başka iş yerlerinin sahipleri araya giriyor.
Saldırıya uğrayan iş yeri sahibi aile ise yaptığı açıklamada, kendilerine saldıran grubun ilk kez saldırmadıklarını, daha önce de bir çok kez sözlü tacizde bulunduklarını iddia etti.

"Dükkanımızdaki camları indirdiler, her şeye zarar verdiler"
İş yeri sahibi Sedat Azar, "Bizim burada iş yapmamızı engellemek için sürekli sözlü taciz ve saldırı düzenliyorlardı. En son cumartesi günü pazar esnafı bizden sipariş verince bunu engellemek için tehdit etti. Siparişi engellenen pazarcı esnafı ile girdikleri tartışmadan sonra hınçlarını alabilmek için bize saldırdı. Dükkanımızdaki camları indirdiler, her şeye zarar verdiler. Eşimin parmağında kırık ve çatlak var; darp raporu aldı. Ailecek bir olup kalabalık bir şekilde hem bize hem de iş yerimize saldırdılar" dedi.

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