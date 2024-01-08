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İzmir’de dehşet! Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı

Mynet Haber

Mynet Haber

59 dakika önce

İzmir’in Buca ilçesinde, freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada yaralanan 5 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

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