İzmir’de dehşet! Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı
Mynet Haber
59 dakika önce
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İzmir’in Buca ilçesinde, freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada yaralanan 5 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
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