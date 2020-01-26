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İzmir’de dehşeti yaşatan genç hastaneye yatmaya ikna olmamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde önce annesini sonra da kendini öldüren Metehan Erke’nin, doktorların raporları doğrultusunda tedavi görmesi gereken Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırılmaya ikna edilemediği öğrenildi.Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi 7004 Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi.

İzmir’in Menderes ilçesinde önce annesini sonra da kendini öldüren Metehan Erke’nin, doktorların raporları doğrultusunda tedavi görmesi gereken Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırılmaya ikna edilemediği öğrenildi.
Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi 7004 Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, annesi Aynur Erke (50) ile birlikte halası F.Y.’nin evine misafirliğe giden Metehan Erke (19), bir süre sonra annesi ile birlikte evlerine döndü. 2 yıl önce babasını kanser hastalığından dolayı kaybeden ve annesi ile birlikte yalnız yaşayan, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ayrıca madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Metehan Erke, henüz belirlenmeyen sebepten annesine pompalı tüfekle ateş etti. Aynur Erke kanlar içerisinde yere yığılırken, Metehan Erke ise daha sonra intihar etti. Bir süredir kendilerinden haber alamayan F.Y., anne ile oğlunun evine gitti. İkilinin yerde kanlar içerisinde yattığını gören F.Y. durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, anne ve oğlunun cenazeleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Psikolojik sorunları yüzünden hastanede tedavi görmeye ikna olmadı
Edinilen bilgiye göre, iki sene önce kanser hastalığı sebebiyle babasını kaybettiği öğrenilen ve madde bağımlısı olduğu söylenen Metehan Erke’nin psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Erke’nin son olarak İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüp 2 ay önce taburcu olduğu belirtildi. Doktorların Metehan Erke’nin tedavisine Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde devam edilmesi yönünde rapor yazdığı fakat anne Aynur Erke’nin, oğlunu hastaneye yatmaya ikna edemediği öğrenildi. Metehan Erke’nin bu yüzden de annesi Aynur Erke ile sık sık tartışma yaşadığı iddia edildi.

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