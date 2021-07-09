İzmir’de ‘Demokrasi İçin Bir Nefes’ Mitingi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Gündoğdu Meydanı’nda “Demokrasi İçin Bir Nefes” mitingi düzenledi. Mitingin amacı “Türkiye'deki demokrasi güçlerine yönelik son süreçte artan anti demokratik saldırılara karşı durmak” olarak açıklandı.

Mitinge HDP, CHP, DİSK, KESK, TMMOB ve çok sayıda sol parti ve örgüt destek verdi. CHP ve HDP milletvekillerinin de katıldığı mitingde, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar birer konuşma yaptı.

CHP ve HDP aynı mitingde

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, Gündoğdu Meydanı’na pankartlar ve sloganlarla yürüdü. Polis, Gündoğdu Meydanı girişine kurulan arama noktalarında yurttaşların üstlerini arayarak miting alanına aldı.

Miting öncesinde HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’le sohbet etti.

Miting alanına HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’ın fotoğrafı asıldı. Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz ve babası Abdülillah Poyraz, miting alanına HDP Eş Genel başkanlarıyla birlikte geldi.

“Tüm dostlarımızla birlikte bu diktatörlük heveslilerini oradan indireceğiz”

İlk olarak Praksis müzik grubu sahne aldı. "Deniz'e sözümüz barış olacak", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atılan mitingde, ilk olarak Tunç Soyer katılımcıları selamladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Yola çıkarken çok ses, çok renk, çok nefes demiştik. İzmir’in emek ve demokrasi güçlerini büyüteceğiz demiştik. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Hep beraber omuz omuza daha güzel bir memleket kurmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Enerjimiz yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde, sonuna kadar hep beraberiz” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel de “Bu demokrasi, adalet, hak mücadelesine yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, omuz omuza devam edeceğiz. Buna inanan, buna güvenen tüm dostlarımızla birlikte bu diktatörlük heveslilerini oradan indireceğiz” diye konuştu.

Tertip komitesi adına hazırlanan metni DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Sarı, katılımcalara “Toplumsal mutabakat, dayanışma, Anayasa, hukuk lime lime ediliyor. Siyasal cinayetler, parti kapatma davaları ile demokrasi yok ediliyor! Ancak Deniz’in katledildiği gün İzmir’de ortaya çıkan dayanışma Cumhur İttifakının faşist saldırılarına karşı en güzel yanıt oluyor. Bu oyunu bozacak olan Deniz’leri yaşatacak olan işte bu dayanışmadır, işte bugün birlikte alanlardayız” diye seslendi.

Buldan’dan muhalefet partilerine Kürt sorunu çağrısı

HDP İzmir il binasının hedef seçilmesinin bir tesadüf olmadığını kaydeden Pervin Buldan, “İzmir’in özel olarak seçilmesinin ayrı bir anlamı ve hedefi vardır. Çünkü İzmir çok renkli bir kenttir. Tıpkı HDP gibi tüm farklı inançları, kimlikleri içinde barındıran bir kent olduğu için özel olarak seçildiğini çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP’ye açılan kapatma davasını kınayan Buldan, İmralı adasında Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridi eleştirdi. “Tecridi kaldırın, Kürt sorununu çözün” diyen Buldan, diğer muhalefet partilerine de şöyle seslendi: “Kürt sorunu sadece HDP’nin sorunu değildir, aynı zamanda Türkiye’nin sorunudur. Kürt sorununu çözmenin yolu sadece Diyarbakır’dan geçmez, İzmir’den de geçer, İstanbul’dan da geçer, Ankara’dan da geçer. İşte bu yüzden tüm siyasi partilere buradan sesleniyorum; bu sorun hepimizin sorunudur, eğer bu sorun çözülürse bu iktidar zaten kaybedecek. Bu sorunu Türkiye halkları birlikte çözmek zorundadır. Bu sorun, tüm muhalefet partilerinin sorunudur.”

“Demokrasiyi bu meydanlarda kuracağız”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise HDP’ye düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz’ın adını 12 Mart döneminde idam edilen Deniz Gezmiş’ten aldığını hatırlattı.

Deniz Gezmiş’in idam sehpasında Türk ve Kürt halklarının ortak mücadelesini dile getirdiğini kaydeden Sancar, “Deniz Gezmiş ve Deniz Poyraz’a sözümüz; demokrasiyi halkın bağrında, bu meydanlarda kuracağız. Nerede bir demokrasi mücadelesi, özgürlük arayışı adalet yürüyüşü varsa biz HDP olarak orada olacağız. Biz HDP’yiz, her yerdeyiz, sizlerleyiz” dedi.

Konuşmaların ardından müzik grubu Bajar sahne aldı. Miting halaylarla sona erdi.

