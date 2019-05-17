HABER

İzmir’de 'Demokrasi Nöbeti' Sürüyor 

17.05.2019 23:29 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını protesto amacıyla İzmir Barosu’nun başlattığı “Demokrasi Nöbeti”, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin de katılımıyla devam ediyor

İzmir’de 'Demokrasi Nöbeti' Sürüyor 

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını protesto amacıyla İzmir Barosu’nun başlattığı “Demokrasi Nöbeti”, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin de katılımıyla devam ediyor.

İzmir Barosu YSK’nın iptal kararının hemen ardından her gece Baro binası önünde nöbet tutmaya başlamıştı. Ancak daha sonra eyleme destek veren diğer sivil toplum kuruluşlarının da ortak kararıyla “Demokrasi Nöbeti’nin” her Cuma günü Konak’ta tutulması kararlaştırılmıştı. Eski Sümerbank önündeki ilk haftalık nöbete, CHP İl Başkanı ve bazı CHP İzmir milletvekillerinin yanı sıra DİSK, İzmir Tabip Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, çeşitli sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir grup vatandaş katıldı.

“Demokrasi tarihine kara bir leke”

Hazırlanan basın açıklamasını okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı YSK’nın kararını eleştirerek, ‘’Evrensel hukuku ve halkın iradesini ayaklar altına alan bu karar, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. YSK, kendi belirlediği sandık kurullarının kanunsuz olduğunu ileri sürerek halkın iradesine karşı darbe yapmıştır. Seçim kurullarının oluşumunda bir hata varsa sorumlusu YSK’dır. YSK üyeleri seçimlerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyerek suç işlemişlerdir. Eğer sandık kurulları yasalara, kurallara uygun oluşturulmamış ise Anayasa Referandumu, Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili seçimleri de aynı ölçütle yenilenmelidir’’ dedi.

“Diren İstanbul, İzmir seninle”

YSK’nın kendi meşruiyetini ortadan kaldırdığını ifade eden Sarı, “Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve yargının siyasi iktidar tarafından bir araç olarak kullanıldığını, talimatla çalışan bir yapı haline geldiğini bir kez daha göstermiştir. Ülkeyi yönetenler tarafından oluşturulan yönetimde meşruiyet krizi ülkede devam eden ekonomik krizi de ciddi ölçüde derinleştirmektedir” diye konuştu.

Sarı, “Sivil darbe sürecinde bir adım daha atılmış, İstanbul seçimlerinin iptali kararıyla bilerek ve isteyerek, planlı bir hukuk cinayeti işlenmiştir. Siyasal ve Ekonomik belirsizlikler ve bunların derinleştiği kriz ortamında İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Barış, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Diren İstanbul, İzmir seninle” mesajını verdi.

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye Yargı YoluEski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye Yargı Yolu
Öcalan kararı HDP oylarını etkileyecek mi?Öcalan kararı HDP oylarını etkileyecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM'den flaş açıklama: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

'ABD'nin kuklası olmayan demokrat' muhaliflerle görüşüyoruz

'ABD'nin kuklası olmayan demokrat' muhaliflerle görüşüyoruz

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD, Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50'lik vergiyi yüzde 25'e indirdi

ABD, Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50'lik vergiyi yüzde 25'e indirdi

Trump göçmenlik reform teklifini açıkladı

Dünya merakla bekliyordu! Trump planını açıkladı

New York Times: Körfez'e yığınağın ardında uydu görüntüleri var

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.