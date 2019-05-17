İzmir’de 'Demokrasi Nöbeti' Sürüyor 

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını protesto amacıyla İzmir Barosu’nun başlattığı “Demokrasi Nöbeti”, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin de katılımıyla devam ediyor.

İzmir Barosu YSK’nın iptal kararının hemen ardından her gece Baro binası önünde nöbet tutmaya başlamıştı. Ancak daha sonra eyleme destek veren diğer sivil toplum kuruluşlarının da ortak kararıyla “Demokrasi Nöbeti’nin” her Cuma günü Konak’ta tutulması kararlaştırılmıştı. Eski Sümerbank önündeki ilk haftalık nöbete, CHP İl Başkanı ve bazı CHP İzmir milletvekillerinin yanı sıra DİSK, İzmir Tabip Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, çeşitli sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir grup vatandaş katıldı.

“Demokrasi tarihine kara bir leke”

Hazırlanan basın açıklamasını okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı YSK’nın kararını eleştirerek, ‘’Evrensel hukuku ve halkın iradesini ayaklar altına alan bu karar, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. YSK, kendi belirlediği sandık kurullarının kanunsuz olduğunu ileri sürerek halkın iradesine karşı darbe yapmıştır. Seçim kurullarının oluşumunda bir hata varsa sorumlusu YSK’dır. YSK üyeleri seçimlerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyerek suç işlemişlerdir. Eğer sandık kurulları yasalara, kurallara uygun oluşturulmamış ise Anayasa Referandumu, Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili seçimleri de aynı ölçütle yenilenmelidir’’ dedi.