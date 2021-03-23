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İzmir’de denetim yapan zabıtalara saldırı

23.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesinde minibüslerde gıda ürünü satan kişilere denetim yapan zabıta memurları esnafın saldırısına uğradı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde minibüslerde gıda ürünü satan kişilere denetim yapan zabıta memurları esnafın saldırısına uğradı. Olayda 3 zabıta memuru yaralandı.
Karabağlar Belediyesinde görevli zabıta memurları, sanayi sitesinde minibüslerde gıda ürünü satan kişilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, minibüslerin önüne konulan tente, masa ve sandalyeleri kaldırmak istediği sırada tartışma çıktı. Tartışmayı gören çevredekiler de olaya müdahale etmek istedi. Kavgaya dönüşen tartışmada, demir sopa ve sandalyelerle saldırıya uğrayan 3 zabıta görevlisi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 1 zabıta memuru başından yaralanırken 1’inin burnu, 1’inin ise kolu kırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olaya karıştığı belirlenen 5 zanlı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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