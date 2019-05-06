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İzmir’de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:19 | Son Güncelleme

İZMİR’de, Emek ve Demokrasi Güçleri, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı, idam edilmelerinin 47'nci yıl dönümünde andı.

İzmir’de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, Emek ve Demokrasi Güçleri, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı, idam edilmelerinin 47'nci yıl dönümünde andı. Kıbrıs Şehitleri’nden Gündoğdu Meydanı’na yürüyen yaklaşık 500 kişi, denize karanfil bıraktı. Gündoğdu Meydanı’nda düğün fotoğrafı çektiren çiftlerden ‘Deniz’ ismindeki gelinin, yürüyüş kortejini gördüğünde eliyle zafer işareti yapması, günün en renkli karesi oldu.
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi yaklaşık 500 kişi, Kıbrıs Şehitleri’ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı, idam edilmelerinin 47’nci yıl dönümünde anmak için toplantı. ‘Katil NATO Türkiye’den defol' ve ‘Yaşasın bağımsız demokratik Türkiye’ sloganları atan grup, ellerinde ‘Denizlerin Mücadelesinde Birleşelim’ yazılı pankart tuttu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Hülya Ulaşoğlu, Deniz ve arkadaşlarının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele ettiklerini belirterek, "Bugün Denizleri anmak için değil onlara verdiğimiz sözü hatırlamak ve hatırlatmak için buradayız. O dönemin iktidarları, mücadele eden gençlerin en önünde yürüyenlerini öldürdükleri zaman, geride kalanların korkuya kapılacaklarını, geri çekileceklerini düşünüyordu. Ama Denizler 47 yıldır yüzlerce binlerce gencin adında, mücadelesinde, kararlılığında, cesaretinde yaşıyor. 47 yıldır onların verdiği onurlu mücadelenin bayrağı eşit ve özgür bir dünya kurmak isteyenlerin ellerinde yükseldi, yükselmeye devam ediyor” dedi.
KARANFİL BIRAKILDI
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idam eden düzenin temsilcilerinin ve uluslararası sermaye güçleri ile onların yerli işbirlikçilerinin dünyanın her tarafını yağmalamaya devam ettiklerini söyleyen Ulaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kapitalizm, barbarlık en ücra köşelere kadar götürülüyor. Türkiye’den Venezuela ve Latin Amerika’ya, Suriye ve Ortadoğu’dan Afrika’ya ırkçı, gerici, mezhepçi savaş politikalarından vazgeçilmiyor, dünya halklarının barış ve özgürlük özlemlerine yağma, savaş ve sömürüden başka cevap verilmiyor. Daha bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ülkemize geldi. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu bilmiyoruz. Buradan sesleniyoruz, ülkemizi, geleceğimizi, emperyalizmin askeri birliklerine, ticaret örgütlerine teslim etmeyeceğiz"
DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKTİRİRKEN KORTEJİ GÖREN GELİN, ZAFER İŞARETİ YAPTI
Öte yandan, Gündoğdu Meydanı’nda düğün fotoğrafı çektirirken, Gündoğdu Meydanı’na doğru ellerinde pankartlarla yürüyen grubu gören ve isminin ‘Deniz’ olduğunu söyleyen gelinin zafer işareti yapması, günün renkli anlarından birini oluşturdu. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden, Gündoğdu Meydanı’na slogan atmadan yürüyen grup, denize karanfil bırakılmasının ardından, olaysız şekilde dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir’de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anıldıİzmir’de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anıldıİzmir’de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anıldıİzmir’de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anıldı

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