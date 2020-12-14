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İzmir’de deniz taştı, felaketin boyutu havadan görüntülendi

14.12.2020 10:46 | Son Güncelleme:
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İzmir’de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı.

İzmir’de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Felaketin boyutu havadan görüntülendi.
İzmir’de 4 gündür aralıklarla süren sağanak yağışın etkisi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi’nde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı. Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar su içerisinde kaldı. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uykusundan uyandırdı ve araçlarının su altında kaldığı konusunda uyardı.
Vatandaşlar uykusundan uyandı, araçlarına koştu
Öte yandan, siren sesine uyanan site sakinleri, araçlarına koşarak otomobillerini kurtarmaya çalıştı. Su altında araçları kalan vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, araçları su altında kalmasından ötürü bazı vatandaşlar çalışmayan araçları çekici yardımıyla çekti.
Su altında kalan Mavişehir, havadan görüntülendi
Öte yandan, günün aydınlanmasıyla birlikte felaketin boyutu daha net görüldü. Su altında kalan Mavişehir Mahallesi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde suların altında kalan araçlar ve deniz suyu dolan siteler görüldü.
Sağanak yağışın etkisinin yarına kadar süreceği öğrenildi.

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