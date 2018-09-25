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İzmir'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 23:09 | Son Güncelleme

İzmir'de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İZMİR (AA) - İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 18.00 Konak-Güzelbahçe, 19.30 Güzelbahçe-Konak- Karşıyaka ve 26 Eylül tarihli Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Perşembe akşamına kadar etkili olması beklenen rüzgarın hızının 33 deniz miline ulaştığı belirtilen açıklamada, yolcuların emniyeti için hava koşulları normale dönünceye kadar Güzelbahçe seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.

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