İzmir'de deniz üstü marulla kaplandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR Körfezi'nin özellikle Karşıyaka kıyılarında, denizin yüzeyi yeşil örtüyle kaplandı. Görenlerin şaşırdığı yeşilliklerin deniz marulu olduğunu belirten Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, arıtmada kullanılan Büyük Kanal'ın kapasitesinin arttığı durumlarda denize verilen besince zengin atıkların buna neden olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce denizdeki besin elementlerinin artmasının, hava sıcaklığının yüksek seyretmesinden kaynaklandığı, temizlik çalışmalarının başlatıldığı açıklandı. İzmir Körfezi'nin Karşıyaka Bostanlı sahilinde deniz yüzeyi, yosun görünümlü yeşilliklerle kaplandı. Sahilde yürüyenler, su üstündeki yeşil örtüyü görünce büyük şaşkınlık yaşarken, bazıları ise olumsuzluk olabileceği endişesine kapıldı. Yeşilliklerin deniz marulu olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, "Büyük Kanal'ın kapasitesinin arttığı durumlarda bazı lağım ya da evsel atıklar, denize verilebiliyor. Bildiğim kadarıyla Büyük Kanal yapıldığı zaman 99 kanal girişinin tamamı kapatıldı. Ancak kapasitenin arttığı durumlarda ya da bazı dere ağızlarından da besince yüksek değerle de atıklar körfeze ulaşabiliyor. Bunlar da deniz maruluna neden olmuş gibi görünüyor. Ancak bu görüntüler denize özellikle de körfeze yoğun atık geldiğini gösteriyor. Çünkü bunlar sanayi tipi atıkların gelmesiyle oluşmazlar. O zaman ağır metal kirliliği olur" diye konuştu. Öte yandan denizde özel iş makinesiyle belediye görevlileri, temizlik çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise denizdeki besin elementlerinin artmasının, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinden kaynaklandığını belirtildi.

