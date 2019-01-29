İzmir’de denizde ceset bulundu

İzmir’de denizde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkezi Konak ilçesi Alsancak açıklarında sabah saatlerinde bulunan teknelerden biri, suyun üzerinde bir ceset olduğunu fark etti. Mürettebat hemen deniz polisine haber verirken, olay yerine gelen ekipleri cesedi çıkarmak için çalışmalara başladı. Kantar Polis Karakolu ekiplerince denizden çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Savcının incelemesinin ardından ceset İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

