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İzmir’de denizde ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 13:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka açıklarında denizden kimliği belirsiz bir erkek cesedi çıkarıldı.Sabah saatlerinde balık tutmak için Karşıyaka sahiline inen vatandaşlar, suyun üzerinde ceset gördü.

İzmir’de denizde ceset bulundu

İzmir’in Karşıyaka açıklarında denizden kimliği belirsiz bir erkek cesedi çıkarıldı.
Sabah saatlerinde balık tutmak için Karşıyaka sahiline inen vatandaşlar, suyun üzerinde ceset gördü. Vatandaşlar hemen polise haber verirken, olay yerine sağlık ekipleri ve deniz polisi de sevk edildi. Deniz polisi cesedi karaya çıkarırken, erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Henüz çürüme ve bozulmaya rastlanmayan ceset, savcının incelemesinin ardından kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de denizde ceset bulundu

İzmir’de denizde ceset bulundu

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