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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 11:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, Birinci Kordon'da denizde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, Birinci Kordon'da denizde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Bugün sabah saatlerinde, Alsancak Limanı yakınlarında deniz yüzeyinde bir erkeğin hareketsiz halde durduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen deniz polisi, denizdeki kişiyi sahile çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü anlaşıldı. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, cezaevinden izinli çıktığına dair bir izin belgesinin bulunduğu öğrenildi. 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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İzmir'de denizde erkek cesedi bulunduİzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

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