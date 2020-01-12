İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, denizden çıkarılan cesedin Bekir G.'ye (67) ait olduğu belirlendi.

Olay saat 14.00 sıralarında Karşıyaka İskelesi yakınlarında meydana geldi. Yürüyüş yapanlar, denizde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polisi aradı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin karaya çıkardığı cesedin, Bekir G.'ye ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Bekir G.'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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