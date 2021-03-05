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İzmir’de denizde kaybolan kişiden acı haber

05.03.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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İzmir’de denizde kaybolan kişiden acı haber

İzmir’in Urla ilçesinde denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hekim Adası’nın batısında özel fiber teknenin kumanda altında olmadığı ve kendi etrafında döndüğü ihbarı üzerine bölgeye bir sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik dalış timinin sevk edildiği belirtildi.

İzmir’in Urla ilçesinde denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hekim Adası’nın batısında özel fiber teknenin kumanda altında olmadığı ve kendi etrafında döndüğü ihbarı üzerine bölgeye bir sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik dalış timinin sevk edildiği belirtildi. Teknenin yerinin tespitinin ardından 2 kişinin karaya çıktığı, denizde yüzen bir kişinin sağ olarak bota alındığı ifade edilen açıklamada, kurtarılanların 4 kişi olduklarını belirtmeleri üzerine denizde başlatılan arama kurtarma çalışması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.
Çağlar Demir’e (33) ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İzmir’de denizde kaybolan kişiden acı haber

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