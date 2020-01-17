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  4. İzmir'de denizde yasa dışı avcılığa 49 bin lira para cezası

İzmir'de denizde yasa dışı avcılığa 49 bin lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

İzmir'de denizde yasa dışı avcılığa 49 bin lira para cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de denizde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 7 kişiye 49 bin lira idari ceza uygulandı, tekne ve av araçlarına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü emrinde görev yapan "Reisbey" isimli kontrol teknesi, yasa dışı yollarla avcılığa yönelik denetimlere devam ediyor.

İzmir kıyılarında İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eş güdümüyle 15 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, "şebeke" tabir edilen yöntemle yasa dışı avcılık yapan kişilerin bulunduğu tekne durduruldu.

Gemi yetkilisine 25 bin, ruhsatsız avcılık yapan 6 kişiye de 24 bin lira olmak üzere toplam 49 bin lira idari ceza uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen tekne ve av araçlarına el konuldu.

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avcılık ruhsatsız tekne Yasa Dışı

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