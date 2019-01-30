İzmir’de denize düşerek hayatını kaybeden genç kız Mersin’de toprağa verildi

İzmir’in Konak ilçesinde yılbaşı akşamı denize düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İrem Coşkun, memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

31 Aralık 2018 tarihinde Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında denize düşen ve kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybeden İrem Coşkun’un cenazesi dün memleketi Mersin’e getirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Coşkun’un cenazesi, bugün ailesinin yaşadığı merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’ndeki Kazanlı Mezarlığı’na defnedildi. Kızlarının ölümü ile göz yaşlarına boğulan acılı anne Arzu ve baba Hakan Coşkun’u akrabaları teselli etti.

