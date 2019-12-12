İzmir’de depolara baskın: Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan depolara, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2248 adet gümrük kaçağı emtia ürünü ve 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Depolara yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Anafartalar Caddesi’nde bir iş hanında bulunan 3 ayrı depoda gümrük kaçağı ürünler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İş hanında bulunan depolara baskın yapan ekipler, 3 ayrı depoda gümrük kaçağı ürünleri buldu. Yapılan operasyonda Ş.G. isimli şahsa ait iki depoda gümrük kaçağı 1988 adet çeşitli markalarda parfüm, 160 adet gözlük ve 100 adet kol saati ele geçirildi. A.S. isimli yabancı uyruklu şahsa ait depoda yapılan aramalarda ise 450 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Öte yandan yapılan operasyonda depolarına baskın yapılan 2 kişi gözaltına alındı.

