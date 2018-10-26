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İzmir'de deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 23:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre 3.5, 3.0 ve 3.3 büyüklüğünde meydana gelen 3 depremde can kaybı yaşanmazken, ilk belirlemelere göre herhangi bir maddi hasar da meydana gelmedi.

Mehmet GÜNEY/SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre 3.5, 3.0 ve 3.3 büyüklüğünde meydana gelen 3 depremde can kaybı yaşanmazken, ilk belirlemelere göre herhangi bir maddi hasar da meydana gelmedi.
Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 20.05'te 3.5, 20.19'da 3.0 ve 20.52'de 3.3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Yerin 12.5, 12.9 ve 8.3 km derinliklerinde gerçekleşen depremlerde can kaybı yaşanmadı.

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