İzmir’de Deprem Bölgesi Hayalet Kent Oluyor

30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen ve 117 kişinin ölümüne neden olan deprem en çok İzmir’in Bayraklı İlçesi’ni vurdu. Arama-kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından depremde yıkılan binaların enkazları kaldırıldı. Ama bölgede hala yıkım işlemleri sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısının 506 olduğunu açıklamıştı. Açıklamaya göre bu binalarda 4 bin 239 bağımsız bölüm var. Yıkım kararı alınan binalardaki eşyaların tahliyesi de devam ediyor. Bölgenin her tarafında taşıma şirketlerinin kurduğu asansör sistemleriyle yıkılacak binalardaki eşyalar boşaltılıyor. Binaların alt katlarındaki dükkanları işletenler de aynı şekilde kurtarabildikleri eşyalarını araçlara yüklüyor.

İzmir’de kiralık ev fiyatları arttı

Deprem sonrasında başka bölgelere taşınan mülk sahiplerinin bir kısmı da artık enkaza dönmüş olsa da evlerinden kopamıyor. Yakup Yeşil de çocukluğunu beraber geçirdiği arkadaşlarıyla birlikte yıllardır oturduğu binanın enkazını ve komşu apartmanların yıkılmasını izleyenlerden. VOA Türkçe’ye konuşan Yeşil, “Arkadaşlarla aynı sitedeydik. Biz, 30 yıllık bir binada kalıyorduk. Evimiz ağır hasarlı çıktı. Şu anda yıkıldı. Deprem sonrasında ilk başta çadırlarda kaldık. Ondan sonra kiralık ev aramaya başladık. Ama ev bulma süreci zor geçti. Babam emekli. Bize ‘Emekliye ev vermem. Memur olacak ve bir memur da kefil olacak’ denildi. Sonra bir ev bulduk. Yerleşmeye çalışıyoruz” dedi.