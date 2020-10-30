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İzmir'de deprem: Fotoğraflarla yıkılan binalar ve arama kurtarma çalışmaları

30.10.2020 18:14 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin ardından gelen ilk görüntüleri derledik.

İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre en az altı kişi yaşamını yitirirken, yıkılan binalar olduğu açıklandı.

AFAD, 12 binada arama kurtarma çalışması olduğunu aktardı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldıklarını açıkladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki yedi katlı bir binada gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarından bir görüntü.

Ekipler İzmir merkezde yer alan Bornova ve Bayraklı'daki arama kurtarma çalışmalarına hızlı bir şekilde sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre en az dört kişi yaşamını yitirirken, yıkılan binalar olduğu açıklandı. Depremin ardından gelen ilk görüntüleri derledik.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, NTV televizyonuna yaptığı açıklamada İzmir Bayraklı'daki trafikle ilgili uyarıda bulundu: "Bayraklı'da enkaz kaldırma ekiplerimiz ulaşamıyor trafik nedeniyle. Bu bölgede halkımız trafik kullanımından kaçınsın."

Soyer, Bayraklı'da 20 binayla ilgili ihbar aldıklarını, aralarında 8 katlı binaların da olduğunu söyledi.

Soyer, binalardan kurtarılanların da olduğunu belirtti.

Bornova'da yaralı bir kadın binadan kurtarıldıktan sonra bir akrabasıyla sarıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de trafik uyarısı yaparak, "Gereksiz bir şekilde yola çıkıp trafiği tıkamasınlar, ekiplerin afet bölgesine erişimini zorlaştırıyor. Panik yapmamalarını ve sakin olmalarını rica ediyorum. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok. Güvenlik güçlerimize de kimse zorluk çıkarmasın. Profesyonel olmayan insanların binaların üstüne çıkmasına müsaade etmeyelim" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de trafik uyarısı yaparak,

Sığacık'ta bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Depremin ardından Seferihisar'a bağlı Sığacık'ta ise deniz yükseldi. Kale içinde dükkan, lokanta ve tezgahların bulunduğu yer ile Teos Caddesi'ni su bastı.

Marinadaki kimi teknelerin ise halatları koptu; denize açılarak kaybolan tekneleri bulma çalışmaları sürüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Keleş, "Bizim mahallede teyzemiz, elinde büyüdük sayılır. Tekerlekli sandalyedeydi. Deprem olunca evden tekerli sandalyeyle çıkardılar. Tsunami oldu, sonradan bulduk ama kurtaramadık" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, düzenlediği basın toplantısında bu büyüklükteki bir depremden sonra 1 derece altına kadar yani 5,8 ya da 5,9 büyüklüğünde artçılar beklendiğini söyledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin ardından gelen ilk görüntüleri derledik.

AFAD Başkanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği bildirildi.

AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderildiği bildirildi.

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