İzmir'de deprem: Fransa ve Yunanistan dahil çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldi

Ege Deniz'ini vuran ve İzmir'de yıkımlara ve ölümlere sebep olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından çok sayıda ülkeden 'talep edilmesi durumunda yardıma hazır oldukları' mesajı geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Twitter'da yaptığı paylaşımda Fransa'nın Türk ve Yunan halklarının yanında olduğunu söyledi.

Darmanin, yardım talebi olması durumunda Fransa'nın hemen yardım gönderebileceğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'tan taziye telefonu

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, her iki ülkede de hissedilen şiddetli depremde İzmir'de yaşanan ölümlerin ardından taziyelerini iletti.

Miçotakis, Twitter'da yaptığı paylaşımda ise "Farklılıklarımız ne olursa olsun, insanlarımızın bir arada durmaya ihtiyaç duyduğu zamanlar" diye yazdı.

AB'den yardım teklifi**: 'Hazırız'**

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan ve Türkiye'nin yanlarında olduğu mesajını paylaştı.

Von der Leyen , "Durumu takip ediyoruz mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazırız" dedi.

Avrupa Kriz Yönetim Komiseri Janez Lenarčič ise "Acil Müdahale Koordinasyon Merkezimiz sivil koruma yetkilileriyle yakın temas halindedir. Yardım etmeye hazır" dedi.