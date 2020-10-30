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İzmir'de deprem: Fransa ve Yunanistan dahil çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldi

30.10.2020 18:42 | Son Güncelleme

Ege Deniz'ini vuran ve İzmir'de yıkımlara ve ölümlere sebep olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından çok sayıda ülkeden yardım talebi olması durumunda yardıma hazır olduğu yönünde mesajlar geldi.

İzmir'de deprem: Fransa ve Yunanistan dahil çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldi

Ege Deniz'ini vuran ve İzmir'de yıkımlara ve ölümlere sebep olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından çok sayıda ülkeden 'talep edilmesi durumunda yardıma hazır oldukları' mesajı geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Twitter'da yaptığı paylaşımda Fransa'nın Türk ve Yunan halklarının yanında olduğunu söyledi.

Darmanin, yardım talebi olması durumunda Fransa'nın hemen yardım gönderebileceğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'tan taziye telefonu

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, her iki ülkede de hissedilen şiddetli depremde İzmir'de yaşanan ölümlerin ardından taziyelerini iletti.

Miçotakis, Twitter'da yaptığı paylaşımda ise "Farklılıklarımız ne olursa olsun, insanlarımızın bir arada durmaya ihtiyaç duyduğu zamanlar" diye yazdı.

AB'den yardım teklifi**: 'Hazırız'**

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan ve Türkiye'nin yanlarında olduğu mesajını paylaştı.

Von der Leyen , "Durumu takip ediyoruz mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazırız" dedi.

Avrupa Kriz Yönetim Komiseri Janez Lenarčič ise "Acil Müdahale Koordinasyon Merkezimiz sivil koruma yetkilileriyle yakın temas halindedir. Yardım etmeye hazır" dedi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de AB'nin yardıma hazır olduğunu duyurdu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bakanlığına Türkiye'ye acil yardım hazırlaması talimatını verdiğini duyurdu. Gantz, askeri temsilcilerin İsrail'deki Türk askeri ataşesi ile görüştüklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azeri ve Yunan Bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un geçmiş olsun telefonuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "İzmir'deki depremin hemen ardından ilk arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileterek yardıma hazır olduklarını belirten Can Azerbaycan'ın Olağanüstü Haller Bakanı kardeşim Kemalettin Haydarov'a teşekkür ediyorum. Sevinçte de kederde de biriz" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın da kendisi aradığını ifade etti. Çavuşoğlu, "Birbirimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İhtiyaç halinde karşılıklı olarak yardıma hazırız" dedi.

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