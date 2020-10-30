HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de deprem: Sığacık'ta deniz yükseldi, tekerlekli sandalyedeki bir kişi su altında kalarak hayatını kaybetti

İzmir'de deprem: Sığacık'ta deniz yükseldi, tekerlekli sandalyedeki bir kişi su altında kalarak hayatını kaybetti

30.10.2020 19:53 | Son Güncelleme

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık'ta deniz yükseldi. Kale içinde dükkan, lokanta ve tezgahların bulunduğu yer ile Teos Caddesi'ni su bastı. Sığacık Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiğini söyledi. Fundanur Öztürk'ün haberi.

İzmir'de deprem: Sığacık'ta deniz yükseldi, tekerlekli sandalyedeki bir kişi su altında kalarak hayatını kaybetti

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık'ta deniz yükseldi. Kale içinde dükkan, lokanta ve tezgahların bulunduğu yer ile Teos Caddesi'ni su bastı.

BBC Türkçe'ye konuşan Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi:

"Bizim mahallede teyzemiz, elinde büyüdük sayılır. Tekerlekli sandalyedeydi. Deprem olunca evden tekerli sandalyeyle çıkardılar. O an deniz geldi, herkes panik içerisindeydi, onun da tekerlekli sandalyesi devrildi. Koşturduk, kaldırdık, kurtardık ama su yutunca kurtaramadık. Tsunami oldu, herkes can derdinde, bir boy deniz oldu. Onu sonradan bulduk kaldırdık ama kurtaramadık. İki tane oğlum onu kurtardı sudan. Biz kurtardıktan sonra bir müddet nefes alıyordu, ambulansı aradık ama gelemedi, nasıl gelsin ambulans, her taraf deniz içinde. Kollarımızda öldü. Ambulans gelemedi, denizin içinde kaldık. Suyun gelmesi ve geri çekilmesi neredeyse yarım saat sürdü. Başka suya kapılan da oldu ama ölmedi. Hala su çekiliyor, geri geliyor."

'Tekrar deprem olursa deniz tekrar taşar mı diye endişe içindeyiz'

Sığacık'ta denize 300 metre mesafede oturan Nilgün Aklar da, evin içinde tencerelerin çerçevelerin düştüğünü, bahçeye çıktıklarını anlattı:

"Ufak birer çanta hazırladık. Bahçede oturuyoruz. Sahilde deniz taştı. Kale içinin oraları su basmış, bizim iki sokak öteye kadar su gelmiş. Bahçeden dışarı çok çıkamıyoruz, mecbur kalırsak gitmeye hazırız. Şimdi tekrar çekilmiş deniz, oraya yürüyerek gidip gelen gençler var çevrede. Tekrar deprem olursa, tsunami demeyeyim de tekrar deniz taşar mı diye endişe içindeyiz. Arabamıza yakın duruyoruz, çanta hazırladık, araba bahçenin dibinde. İlaçlarımızı, suyumuzu, maskemizi aldık. Şimdilik bekliyoruz bir şey olur mu diye ama burada herkes bizim gibi. 100 metre kadar içeri girmiş su."

Aklar elektriklerin de kesik olduğunu söyledi.

"İçeri girip televizyon zaten açamıyoruz, telefonlar için de harici şarj cihazları var, oraya bağladık ama ne kadar dışarıda kalırız, içeri girer miyiz, bu geceyi dışarıda mı geçiririz bilmiyoruz."

Sığacık'ta ulaştığımız bir başka kişi de Kale içi ve marina bölgesinin depremden sonra su altında kaldığını, elektrik olmadığı için dışarıyla erişimlerinin zorlaştığını söylüyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1322168347354648577?s=20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
RTÜK'ten deprem haberleri ile ilgili kritik uyarıRTÜK'ten deprem haberleri ile ilgili kritik uyarı
Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?
En Çok Okunan Haberler
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
İstanbul’dan İzmir’e destek ekipleri yola çıktı
Vali Yerlikaya duyurdu! Hepsi İzmir'e doğru yola çıktı
Askere gidecek kardeşler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza! Askere gideceklerdi...
Sığacık'ta deniz yükseldi, tekerlekli sandalyedeki bir kişi su altında kalarak hayatını kaybetti
Yürek yakan olay! 'Tekerlekli sandalyesi devrildi, koşturduk ama...'
RTÜK'ten deprem haberleri ile ilgili kritik uyarı
RTÜK'ten deprem haberleri ile ilgili kritik uyarı
Son dakika! Bakan Pakdemirli enkaz altındaki kişiyle konuştu
Bakan Pakdemirli enkaz altındaki kişiyle konuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.