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İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi

İZMİR HABERLERİ  | 01.11.2020 18:04 | Son Güncelleme

İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi


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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Tamer Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Güvercin Eczanesi
Bayrakli
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