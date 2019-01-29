İzmir'de derenin taşması sonucu 20 kümes hayvanı telef oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, dere yatağının tıkanması sonucu su basan arazide yetiştirilen, çeşitli sülün ırklarının da aralarında bulunduğu 20 kümes hayvanı telef oldu.
Ulukent Mahallesi'nde bulunan arazisinde kümes hayvanları besleyen Cevdet Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otoyolun altından devam eden derede daralmadan kaynaklı bir tıkanma yaşandığını anlattı.
Derede bulunan sazlıkların kesildiğini ve kenarlarda biriktirildiğini aktaran Murat, yağışın artmasıyla da sazlıkların dereyle taşındığını ve bu nedenle taşmalar meydana geldiğini belirtti.
Murat, taşan suların arazisine dolduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Ulukent'te 28 dönüm arazim var. Yedi sekiz sülün ırkı, bıldırcın, keklik, ördek, kaz, tavuk var. 20 hayvanım telef oldu. Bende milli parklardan aldığım hayvanları bulundurma belgesi var. Yani bu işi ciddiyetiyle yapıyorum. Bu işin ticaretinde değilim. Manen rahatsızım. Bunları besleme amacım neslinin tükenmemesi.
Bir misafirim geldiğinde hayvanat bahçesi gibi hoşlarına gittiğinde en büyük zenginlik o benim için. Herhangi bir ticari beklentim olmadı. Aynı problemleri ileride yaşamamak adına bunlara sebebiyet verenlerin ceza görmesi, bunları bir daha yapmaması."
7 aylık kabus: Hayatımız karardı!
CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum