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İzmir'de derneğe tombala operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 14:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık bölgede bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynayan 30 kişi yakalandı.

İzmir'de derneğe tombala operasyonu

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık bölgede bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynayan 30 kişi yakalandı. Tombala oynayanlara adli para cezası uygulanırken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orta Homeros mevkisindeki ormanlık alanda bulunan ve dernek adı altında faailiyet gösteren binada tombala oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma bu sabah binaya operasyon düzenledi. Operasyonda, içeride tombala oynayan 30 kişiye adli para cezası uygulandı. Tombala oynatan M.Z.Ö. gözaltına alındı.

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İzmir'de derneğe tombala operasyonu

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