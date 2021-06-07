İzmir’de ‘Devlet-Siyaset-Mafya’ Protestosu

Organize suç örgütü kurma suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in Youtube üzerinden yaptığı yayınlarda dile getirdiği iddialar, İzmir’de sol parti ve gruplar tarafından protesto edildi. Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasında, vatandaşlar “Yaşanabilir bir ülke için suçlular ittifakıyla mücadeleye” çağrıldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki basın açıklaması sırasında sık sık, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Yaşasın tam bağımsız, demokratik Türkiye” sloganları atıldı. Basın açıklamasında şu görüşler dile getirildi:

“Türkiye halkları devlet-siyaset-mafya ortaklığında işlenen suçların ortalığa saçılmasına bir kez daha tanık olmaktadır. Çıkar ilişkilerinden kaynaklanan çelişkiler sonucunda Türkiye halklarına karşı işlenen suçlar, yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti, yargısız infaz ve faili belli cinayetler birer birer ifşa olmaktadır. Siyasi cinayetlerden dünyanın her tarafına uzanan uyuşturucu ve benzeri kirli ticaret ağlarına, telaffuzu güç rakamlara ulaşan yolsuzluk çarkına ilişkin ifşalar, bu ifşalar karşısında söylenen yalanlar, suskunlukla geçiştirme ve üzerini örtme çabaları devletin kurumlarıyla içinde, hatta merkezinde bulunduğu bir suç örgütlenmesiyle karşı karşıya olduğumuzu tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.”