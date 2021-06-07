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İzmir’de ‘Devlet-Siyaset-Mafya’ Protestosu

07.06.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emek Partisi, HDP, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasında, vatandaşlar “Yaşanabilir bir ülke için suçlular ittifakıyla mücadeleye” çağrıldı

İzmir’de ‘Devlet-Siyaset-Mafya’ Protestosu

Organize suç örgütü kurma suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in Youtube üzerinden yaptığı yayınlarda dile getirdiği iddialar, İzmir’de sol parti ve gruplar tarafından protesto edildi. Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasında, vatandaşlar “Yaşanabilir bir ülke için suçlular ittifakıyla mücadeleye” çağrıldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki basın açıklaması sırasında sık sık, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Yaşasın tam bağımsız, demokratik Türkiye” sloganları atıldı. Basın açıklamasında şu görüşler dile getirildi:

“Türkiye halkları devlet-siyaset-mafya ortaklığında işlenen suçların ortalığa saçılmasına bir kez daha tanık olmaktadır. Çıkar ilişkilerinden kaynaklanan çelişkiler sonucunda Türkiye halklarına karşı işlenen suçlar, yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti, yargısız infaz ve faili belli cinayetler birer birer ifşa olmaktadır. Siyasi cinayetlerden dünyanın her tarafına uzanan uyuşturucu ve benzeri kirli ticaret ağlarına, telaffuzu güç rakamlara ulaşan yolsuzluk çarkına ilişkin ifşalar, bu ifşalar karşısında söylenen yalanlar, suskunlukla geçiştirme ve üzerini örtme çabaları devletin kurumlarıyla içinde, hatta merkezinde bulunduğu bir suç örgütlenmesiyle karşı karşıya olduğumuzu tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.”

“Bu tür kirli ittifaklar, talan, ölüm ve gasp düzeni siyasallaşmış yargı ve iktidara bağlı işleyen hukuk sistemi tarafından bizzat korunmakta ve kollanmaktadır. Bu ittifakları var eden siyasi, iktisadi ve toplumsal düzen değişmeden Türkiye halkları nefes alamayacaktır. Bu suçlular ittifakı ile mücadele etmek, emekçiler için ekmek ve iş, kadınlar için yaşam, gençler için gelecek, Kürtler ve Aleviler için eşit haklarda yaşam mücadelesidir.”

Ortak mücadele çağrısı

Açıklamada “Yargının gözlerini kapadığı bu talan düzenine karşı toplumsal itirazı, mücadeleyi büyütmek ve tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için Türkiye halkları başta olmak üzere siyasi partilere, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine ve toplumsal kesimlere çağrı yapıyoruz. Sesimizi yükseltmeli, itirazlarımızı büyüterek örgütlemeliyiz. Türkiye halklarına karşı tarihsel sorumluluğumuzla sesleniyor ve bu kirli ittifaktan kurtularak herkesi yaşanabilir bir ülke için seferber olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz” denildi.

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