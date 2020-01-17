HABER
  4. İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 05:23 | Son Güncelleme

İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İzmir çevre yolu Gaziemir yönünden Buca istikametinde giden Haldun Aydoğdu (24) yönetimindeki 35 NL 135 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Yoldan geçen araç sürücülerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydoğdu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı - 2 (Geniş haber)Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı - 2 (Geniş haber)
Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralıGüngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buca izmir Kaza Motosiklet

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekat polisleri de katıldı! Ateş etmek isteyince...

Özel harekat polisleri de katıldı! Ateş etmek isteyince...

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

Horozun intikamı! Postacı taş attı, neye uğradığını şaşırdı

Postacı neye uğradığını şaşırdı

Trump'ın kaderini belirleyecek süreç resmen başladı! Yemin ettiler

Süreç resmen başladı! Trump'ın kaderi artık onların elinde

Murat Ongun ve Muhammet Kaynar arasında tartışma! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler!

Ongun ve Kaynar sosyal medyada birbirine girdi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.