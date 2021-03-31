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  4. İzmir’de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı

İzmir’de DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı

31.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 10 kişiden 9’u yakalanarak gözaltına alındı.DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik İzmir ilinde faaliyet gösteren ve DHKP/C terör örgütü mensuplarını ikametlerinde barındıran, terör örgütüne eleman temin eden, maddi destek sağladığı tespit edilen toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak bu sabah operasyon düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 10 kişiden 9’u yakalanarak gözaltına alındı.
DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik İzmir ilinde faaliyet gösteren ve DHKP/C terör örgütü mensuplarını ikametlerinde barındıran, terör örgütüne eleman temin eden, maddi destek sağladığı tespit edilen toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak bu sabah operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9’u yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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