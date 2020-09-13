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  4. İzmir’de dilencinin üzerinden 8 altın ve 4 bin lira para çıktı

İzmir’de dilencinin üzerinden 8 altın ve 4 bin lira para çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 13:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan bir kadının üzerinden 1 yarım ve 7 çeyrek altın ile 4 bin liradan fazla nakit para çıktı.Karşıyaka’da dilencilik yaparken yakalanan bir kadının üzerinden çıkan para ve altınlar şaşkına çevirdi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan bir kadının üzerinden 1 yarım ve 7 çeyrek altın ile 4 bin liradan fazla nakit para çıktı.
Karşıyaka’da dilencilik yaparken yakalanan bir kadının üzerinden çıkan para ve altınlar şaşkına çevirdi. 1 yarım ve 7 çeyrek altın ile 4 bin liradan fazla nakit paraya ekipler tarafından el konulurken, dilenci şahıs hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.
Karşıyaka’da zabıta ekipleri, cami çevrelerinde dilenen şahıslara karşı denetim çalışması yaptı. Vatandaşların hassasiyetlerinden yararlanarak para toplayan şahıslar, suçüstü yakalanarak işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan aramada, Bostanlı Beşikçioğlu Camii önünde dilencilik yaptığı tespit edilen E.Ö.’nün üzerinde bulunan yüklü miktardaki nakit para ve altınlar dikkat çekti. Kadının çantasındaki 7 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın ve 4 bin 60 lira ile diğer dilencilerin topladıkları çeşitli miktarlardaki paraya tutanak tutularak el konuldu. Şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında 187’şer TL idari para cezaları da kesildi.
Dilencilere karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyaran zabıta ekipleri, “Özellikle cuma günleri cami çevrelerinde yoğunlaşan ya da farklı noktalarda dilencilik yapan şahıslara yönelik rutin denetimleri sürdürüyoruz. Bu kişilerin çok büyük bir kısmı, dilenciliği meslek haline getirmiş durumda. Hatta çocuklarını kullanarak, ailece bu işi yapanlar var. Daha önce, daha yüklü miktarlarda altın ve nakit tespit ettiğimiz dilenciler de oldu. Vatandaşlarımızdan, dini ve vicdani duyguları sömürerek dilenen kişilere karşı dikkatli olmalarını ve para vermemelerini istiyoruz. Çünkü onlar kısa yoldan bu kadar çok para kazandıkları sürece bu sorun da devam edecektir” diye konuştu.

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