İZMİR (AA) - İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile uluslararası melek yatırım ağı MaQasid Angel Investors Network ortaklığında "Discovery 100" etkinliği yapıldı.

EÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun ile akademisyenler katıldı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili olan Mandal, burada yaptığı konuşmada, Kurul olarak ilk kez bir üniversitede bulunduklarını söyledi.

Mandal, Kurulun, politika ve strateji belgeleri hazırlayarak Cumhurbaşkanına sunmakla görevli olduğunu, politik kararları izlemek ve değerlendirmesini yapıp öneri sunmanın da görevleri arasında bulunduğunu bildirdi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da 206 üniversite arasında TÜBİTAK'a en fazla proje sunan üniversite olduklarını belirtti.

Öğretim üyeleriyle tam bir motivasyon içinde olduklarını dile getiren Budak, şöyle dedi: