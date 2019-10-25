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İzmir’de doğalgaz kokusu paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 08:48 | Son Güncelleme

İzmir’in iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka’da ilçelerinde yaşayan vatandaşların ‘yoğun şekilde doğalgaz kokusu’ aldıklarına yönelik yaptıkları ihbarlar üzerine İZMİRGAZ’a bağlı ekipler teyakkuza geçti.

İzmir’in iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka’da ilçelerinde yaşayan vatandaşların ‘yoğun şekilde doğalgaz kokusu’ aldıklarına yönelik yaptıkları ihbarlar üzerine İZMİRGAZ’a bağlı ekipler teyakkuza geçti. Sokak sokak gezilerek doğalgaz kaçağı arandı.
İzmir’de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentin iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde yaşayan vatandaşlarca, “Doğalgaz Acil Müdahale 187” hattına çok sayıda ‘aşırı derecede doğalgaz kokusu alıyorum’ ihbarında bulunuldu. Bayraklı ilçeye ait Postacılar Mahallesi ve Karşıyaka’ya ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi Girne Caddesi bölgelerinden gelen yoğun ihbarlar üzerine İZMİRGAZ’a bağlı çok sayıda ekip teyakkuza geçti. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelen ihbarlar üzerine, 4 ekip, 1 tarama aracı ve çok sayıda personelin katılımı ile sokak sokak gezilerek doğalgaz kaçağı arandı. Sokaklar ve caddeler üzerinde bulunan kanalizasyon bacaları, binaların girişinde bulunan doğalgaz servis kutuları ve 10 adet doğalgaz basınç düşürme istasyonu dedektörler ile kontrolleri yapılarak kaçak arandı. Yapılan detaylı aramalar neticesinde herhangi bir doğalgaz kaçağına veya kokusuna rastlanılmadı.

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