İzmir'de doğumdan sonra ölen kadının otopsisi yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde doğum sırasında iltihap kaptığı için doğumdan 20 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilen ve eşinin şikayetçi olması nedeniyle mezarı açılan Ayfer Sırma'nın otopsi işlemleri tamamlandı.

İzmir Adli Tıp Kurumuna bugün otopsi işlemleri için getirilen Ayfer Sırma'nın (26) cenazesi yapılan otopsinin ardından tekrar defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü.

Otopsi raporunun 1-2 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

- "Kimsenin yanına kar kalsın istemiyorum"

Sırma'nın eşi Ozan Sırma (28) AA muhabirine, eşinin ölümünde ihmal olduğuna inandıklarını, bunu belgelemek için otopsi yapıldığını söyledi.

"Sorumlu olanların cezasını çekmesini" istediğini dile getiren Sırma, "Eşimin otopsisi bugün bitti. Eşime yanlış müdahale edilmiş. İltihaplı bir şekilde taburcu edilmiş. 6 gün boyunca iltihap yayılmış. 6 gün boyunca da yanlış müdahale yapılmış. Çocuğum 40 günü çıkmadı yetim kaldı. Eşimin isteği doğrultusunda beyin ölümü sonrasında 2 böbreğini, karaciğerini ve kalbini bağışladım. Biz yaşatalım, can verelim diye düşünürken insanların bu kadar vurdumduymaz davranması çok kötü. Ben olayı Sağlık Bakanlığından gelen müfettişlere anlattım. Kimsenin yanına kar kalsın istemiyorum. Evim ocağım söndü. Başkaları bunları yaşamasın." dedi.