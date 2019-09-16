İzmir'de doktor ihmalinden ölüm iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan Murat Çetinkaya, annesinin bir özel hastanede yapılan ameliyatın ardından vefat etmesiyle ilgili, operasyonu yapan doktor ve hastane yetkilileri hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 yaşında ve 2 çocuk sahibi annesi Fatma Kurşun'un bir ay önce karın ağrısı şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvurduğunu, ileri tetkiklerin yapılması için İzmir'deki bir hastaneye başvurmasının istendiğini söyledi.

Yakınlarının önerisiyle iki hafta önce Çiğli ilçesindeki bir özel hastaneye gittiklerini belirten Çetinkaya, "Anneme biyopsi yapıldı. Daha sonra bize, biyopsi sonucuna göre annemin rahim ağzı kanseri olduğunu, ameliyat olması gerektiğini söylediler. Annem ameliyat oldu. Doktoru, ameliyatın ardından annemin tanı konulduğu gibi kanser olmadığını, müdahalede bulundukları bölgede intihaplanma, doku apsesi gibi bir durum tespit edip temizlediklerini söyledi." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, 4 saat süren ameliyatın ardından annesinin odaya getirildiğini, ağrılarının dinmemesi üzerine yoğun bakıma alındığını dile getirerek, "Yoğun bakıma girdiğinde annem çok kötüydü. Üç gün sonra küçük bir operasyon daha olacağını, kasık üstünde ölü dokuların temizlenmesi için olduğunu söylediler. Annem o ameliyattan çıktıktan kısa süre sonra vefat etti." diye konuştu.